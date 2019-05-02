Многодетные молодые семьи в Югре получат единовременную выплату на погашение ипотеки

Для погашения долга по ипотеке многодетные молодые семьи Югры могут получить единовременную денежную выплату от властей округа. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона. Выплату получат все многодетные молодые семьи, которые входят в государственную программу «Развитие жилищной сферы» на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилого помещения до 1 июля нынешнего года. До 31 мая финансовую помощь должны получить 1350 югорских семей. На эти цели из регионального выделят 1,7 миллиарда рублей. Программа поддержки реализуется в рамках Года семьи в Югре и Десятилетия детства в России.