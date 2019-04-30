​Наталья Комарова назначила главного коммунальщика Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила директора департамента ЖКХ и энергетики округа. Должность получил первый заместитель исполнительного директора АНО «Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры» Илья Ким.

В АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры» Ким проработал восемь лет. «Илья Ким окончил Сибирскую автомобильно-дорожную академию по специальности «Городское строительство и хозяйство». Вся его трудовая деятельность связана с автономным округом. После окончания вуза он трудился в Ханты-Мансийском окружном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 2017 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», — рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее департамент более трех лет возглавлял Егор Ковальчук. Он покинул пост 15 марта и переехал в другой регион.