​В Ханты-Мансийске закрыли ТЦ «NEBO» из-за нарушений, угрожающих жизни людей

В Ханты-Мансийске на 30 суток приостановили работу торгового центра «NEBO» из-за нарушений требований пожарной безопасности, выявленных еще в прошлом году. Судебные приставы исполнили решение Октябрьского суда Екатеринбурга.

«Основанием для вынесения судом административного наказания послужило выявление нарушений требований пожарной безопасности, представляющих угрозу для жизни и здоровья посетителей. Сотрудниками отдела государственного пожарного надзора уже выявлялись нарушения требований пожарной безопасности данного торгового центра в ноябре 2018 года. Однако, в ходе очередной проверки было установлено, что мер к устранению нарушений непринято. Учитывая, что нарушения были выявлены повторно, суд вынес решение о приостановлении торгового центра», — рассказали в пресс-службе УФССП по Югре.

Специалисты будут контролировать устранение нарушений для того, чтобы ТЦ не возобновил деятельность незаконно.