​Жители Сургутского района отметили Пасху

На территории поселений Сургутского района прошли мероприятия, посвященные главному празднику православных христиан — Пасхе. Кроме того, крупные гуляния пройдут 5 мая в Лянторе, где состоится «Красная Пасха» муниципального масштаба. Город посетят творческие коллективы из Федороского, Белого Яра, Солнечного, Русскинской.

«В Сургутском районе проходит множество мероприятий, посвященных и направлению развития и сохранения межконфессионального согласия. С каждым годом число участников этих событий растет, как и степень удовлетворенности населения, которая на данный момент составляет около 70 процентов, — пояснил начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями Олег Стипанюк. — Мы наблюдаем интеграцию различных мероприятий — жители вне зависимости от национальной принадлежности и религиозных убеждений охотно приходят на Сабантуй или Пасху».

Также Стипанюк отметил, что в этом году администрация Сургутского района выделила поселениям из бюджета шесть миллионов рублей для проведения мероприятий связанных с религиозными и национальными праздниками.