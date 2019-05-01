16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8340   EUR  70,4727  

​Жители Сургутского района отметили Пасху

На территории поселений Сургутского района прошли мероприятия, посвященные главному празднику православных христиан — Пасхе. Кроме того, крупные гуляния пройдут 5 мая в Лянторе, где состоится «Красная Пасха» муниципального масштаба. Город посетят творческие коллективы из Федороского, Белого Яра, Солнечного, Русскинской.

«В Сургутском районе проходит множество мероприятий, посвященных и направлению развития и сохранения межконфессионального согласия. С каждым годом число участников этих событий растет, как и степень удовлетворенности населения, которая на данный момент составляет около 70 процентов, — пояснил начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями Олег Стипанюк. — Мы наблюдаем интеграцию различных мероприятий — жители вне зависимости от национальной принадлежности и религиозных убеждений охотно приходят на Сабантуй или Пасху».

Также Стипанюк отметил, что в этом году администрация Сургутского района выделила поселениям из бюджета шесть миллионов рублей для проведения мероприятий связанных с религиозными и национальными праздниками.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

01 мая в 11:44, просмотров: 1927, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»

​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»
Дискуссия о потенциальном транспортном коллапсе на выезде из города
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 18:24
182 0
​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин

​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин
Анастасия Якупова, Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов Сегодня в 18:06
291 1
​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»

​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»
Ректор Сургутского педуниверситета — об аккредитации, бюрократии в образовании и спросе на гуманитариев
Анастасия Якупова 31 июля в 17:15
758 1
В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов

В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов
Иван Назаров 31 июля в 13:11
636 1
​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов

​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов
А горожане станут меньше платить за коммунальные услуги
Сергей Большов, Анастасия Якупова 31 июля в 08:01
1660 2
Ремонты тротуаров в Сургуте

Ремонты тротуаров в Сургуте
​На прошлой неделе в мой адрес обратилась сургутянка, проживающая на улице Геологической, с жалобой на ремонт тротуара. Суть жалобы — в отсутствии плавных заездов/ съездов с одного тротуара на другой
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 30 июля в 19:27
659 1
Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»
Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие)
Кирилл Акинцев, сургутянин 30 июля в 14:38
1113 33
​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству

​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству
Дмитрий Щеглов 30 июля в 12:32
1443 5
​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам

​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам
Сами дольщики сомневаются, что он будет работать
Анастасия Якупова 29 июля в 20:25
1208 8
​Человек Мира

​Человек Мира
Фарман Салманов — величайший геолог всех времен и народов. Геологоразведчик с уникальным чутьем на нефть. Его же называют самым результативным геологом в мировой истории
Елена Курилова 29 июля в 16:04
952 5
​За закрытыми дверями. Один час в отделении реанимации Сургутской ОКБ

​За закрытыми дверями. Один час в отделении реанимации Сургутской ОКБ
Анастасия Семихатских 29 июля в 14:10
834 2
C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы

C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы
В течение «ипотечных каникул» заемщик может по своему выбору либо приостановить платежи по договору, либо уменьшить их размер. Пауза в платежах не считается просрочкой и не приводит к ухудшению кредитной истории заемщика
Наталья Шляхова, пресс-секретарь отделения Банка России по Тюменской области 29 июля в 12:56
4657 0
​«Любовь» к своему народу

​«Любовь» к своему народу
Из-за чего люди решились выйти на улицу? Просто так из-за хорошей жизни? Может быть потому что их ни во что не ставят, заявляя им же о том, что в базе данных они числятся как умершие?
Сергей Большов, корреспондент siapress.ru 28 июля в 21:04
2736 34
​Сургут за неделю. Когда дым рассеялся

​Сургут за неделю. Когда дым рассеялся
Остались недовольные дольщики, рекламные конструкции, дело Попова и «Вардавар»
Олег Владимиров 28 июля в 19:39
940 2
​Что делать, если банк забирает ипотечную квартиру, и это неизбежно?

​Что делать, если банк забирает ипотечную квартиру, и это неизбежно?

Банк представляет в суд отчет об определении рыночной стоимости квартиры, к которому следует отнестись внимательно
Оксана Рудик, адвокат 28 июля в 11:44
1129 6
Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА

Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА
Илья Низовских 26 июля в 17:10
1369 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика