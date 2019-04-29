​В Ханты-Мансийске подвели итоги международного фестиваля «Дух огня»

В правительстве Югры прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Организаторы обсудили итоги мероприятия, отметив, что на 88 киноплощадках окружных учреждений культуры прошло 437 кинопоказов программы международного фестиваля. Зрителями стали более 20 тысяч человек. А благодаря «Эхо фестиваля» стать участниками мероприятия смогли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Берлина.

«Организаторы приняли к сведению отчет исполнительной дирекции фестиваля и дали задание подготовить предложения по концепции, теме и срокам проведения следующего кинофестиваля», — пояснила корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС начальник отдела профессионального искусства и народного творчества департамента культуры Югры Светлана Калинченко. Также она отметила, что следующее заседание пройдет до 1 июля, тогда же будет определена вся основная информация о грядущем «Духе огня».

Напомним, в этом году темой фестиваля был определен «Театр и кино». Ранее губернатор Югры Наталья Комарова назвала «Дух огня» крупнейшим культурным событием округа. «В регионе сформировалось хорошо подготовленное сообщество зрителей, которые любят и знают кино. Это один из важнейших эффектов. Фестиваль вышел за пределы кино в проекте «Эхо кинофестиваля». Это дает возможность широко, интересно, нестандартно заявить о Югре на российских и мировых просторах. Югра – это нефть, люди, это «Дух огня», — заявляла глава региона.