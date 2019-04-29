В Югре разрабатывают план развития придорожного сервиса

До 1 июня 2019 года в правительстве Югры должны быть разработаны программа мер для реализации инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса. Соответствующее распоряжение дала губернатора региона Наталья Комарова во время заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Сейчас, по словам главы округа, ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего.

«Югорчане отмечают низкий уровень услуг в этом сегменте. Поэтому очень важно перенастроить эту ситуацию, это направление работы по эффектам внедрения. Оно многофакторно - повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности граждан, развитие туризма, другими отраслями, которые обеспечивают точки роста экономики нашего региона», – заявила губернатор.

Конкретные шаги по развитию придорожного сервиса были разработаны в окружном фонде поддержки предпринимательства. Подробнее о мерах представители фонда рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС.

«Во-первых, необходимо выделить дополнительные участки для комплексного размещения объектов придорожной инфраструктуры. Возможно, с примыканием к уже используемым площадкам для отдыха, имеющим разгонные полосы. Далее разработать перспективные инвестпроекты, которые будут реализованы в ближайшие сроки в этой сфере. Также нужно проработать механизм финансовой поддержки этих проектов как со стороны государства, так и со стороны инвесторов», – объяснили специалисты центра информационного сопровождения фонда.