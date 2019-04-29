​Югра вошла в топ-5 российских регионов по доступности покупки автомобилей

54,6 процента семей в Югре могут без определенных проблем купить и содержать новый автомобиль. С такими показателями округ расположился на четвертом месте списка регионов страны по доступности покупки автомобилей, составленного РИА «Рейтинг».

Лидером рейтинга стал Ямал. Здесь покупка нового автомобиля доступна 66,5 семей. Далее следуют Чукотский автономный округ (55,3%) и Магаданская область (55,1%), на пятом месте — Москва (53,4%).

«По мнению составителей рейтинга, лидерство северных регионов объясняется высокими заплатами, кроме того, значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта», — пишет РИА «Новости».

В среднем в России доля семей, для которых доступно владение новым автомобилем составила 29,6, против 22,8 процента годом ранее. Последнее место в рейтинге занимает Ингушетия, где лишь 6,5 процента семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль.

Стоит отметить, что в исследовании речь идет о покупке нового автомобиля за 500 тысяч рублей.

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