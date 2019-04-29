​В ДТП в Ханты-Мансийском районе пострадали женщина и 2-летний ребенок

В субботу, 26 апреля, в 8.20 на 17 километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе пострадали женщина и ребенок.

«Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получили пассажиры, женщина 1984 года рождения и мальчик 2017 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.