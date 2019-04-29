​За неделю в Югре произошло 62 пожара

В Югре за минувшую неделю произошли пожары в 14 строениях, шести транспортных средствах. 12 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение мусора, в том числе в многоквартирных жилых домах.

«Спасено материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей. Травмы получили два человека, пожарными эвакуирован 61 человек. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем (22 случая), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (10 случаев)», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

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