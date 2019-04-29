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​В апреле на отдых в Турцию слетали более тысячи жителей Югры

Прямые авиарейсы в Анталию открылись во второй половине апреля

Из Сургута и Нижневартовска во второй половине апреля открылись прямые авиарейсы в Анталию. Отдохнуть на турецкие курорты уже слетали более тысячи югорчан. С 27 мая будут открыты прямые перелеты к берегам Средиземного моря из Ханты-Мансийска.

«Авиасообщение из Югры с Антальей планируется до октября 2019 года. В прошлом сезоне, с апреля по октябрь 2018 года, на отдыхе в Турции побывали 43 тысячи югорчан. Для сравнения, во Вьетнаме в это же время отдохнули 3,5 тысячи человек», — рассказали в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

На отдых из международных аэропортов Югры без пересадок можно вылететь во Вьетнам, Таиланд, Турцию. Причем, в тропический Вьетнам можно отправиться из Сургута в любое время года.

«С учетом сезонности и особенностей тайского климата чартерные авиарейсы в Пхукет и Утапао, открытые в октябре прошлого года, прекращаются в апреле 2019 года. За это время в воздушных пункта пропуска Ханты-Мансийской таможни в Сургуте и Нижневартовске осуществлен таможенный контроль почти 18 тысяч пассажиров. Во Вьетнаме в это же время побывали 10 тысяч авиатуристов», — добавили в ведомстве.


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Сегодня в 09:00, просмотров: 163, комментариев: 0


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