Югорские хоккеисты получили бронзовые медали МХЛ

Хоккейная команда «Мамонты Югры» получили бронзовые медали чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Церемония вручения состоялась в субботу, 27 апреля, в окружной столице сразу после товарищеского матча между «Мамонтами Югры» и ветеранами хоккея Ханты-Мансийска. Медали молодым спортсменам вручала губернатора региона Наталья Комарова.

«Хочу сказать вам, дорогие спортсмены, огромное спасибо за ваши победы! Мы переживали, но справились, когда вы проигрывали. Я очень рада, что вы получили бронзовые медали. Две «бронзы» уже есть. Пора переходить на следующий уровень. Мы гордимся вами!», – поздравила хоккеистов Наталья Комарова.

Это уже третья бронзовая медаль МХЛ для «Мамонтов Югры». Первая была завоевана в сезоне 2012/13. При этом в сезоне 2018/19 окружная команда стала еще и лидером в Восточной конференции чемпионата.