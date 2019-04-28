В правительстве Югры сообщили, когда в округе завершится отопительный сезон

Отопительный сезон в Югре должен завершиться 1 июня, сообщили в департамента ЖКХ и энергетики Югры. Всего на по осенне-зимний отопительный период муниципалитеты потратили более 3,7 миллиарда рублей. Эти деньги поступили,в том числе, из средств предприятий коммунального хозяйства, местного и окружного бюджетов.

«В 2018 году проведено 945 комплексных противоаварийных тренировок, во время которых отрабатывались вопросы взаимодействия всех служб жилищно-коммунального комплекса при аварийных отключениях на инженерных сетях тепло-, водоснабжения и электроснабжения. Благодаря своевременной и качественной подготовке, технологических отказов на объектах электроэнергетического и коммунального комплекса зафиксировано не было», – сообщил начальник управления энергетики департамента ЖКХ и энергетики Югры Павел Кукушкин.