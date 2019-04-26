Югорчан приглашают на конкурс добровольцев

В Ханты-Мансийске 29 апреля пройдет установочная сессия по конкурсу «Доброволец России – 2019». Прием заявок для участия в конкурсе продолжится до 16 июня. Конкурс проводится в стране уже в девятый раз. Он направлен на поддержку и развитие лидеров добровольческого движения и их проектов, создание социальных лифтов.

В 2019 году в конкурсе 12 номинаций: «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Равенство возможностей», «Говорит волонтер», «Общее дело», «Организатор добровольчества», «Волонтерский центр». В 2018 году на конкурс было подано почти 16 тысяч заявок.

Координаторы конкурса в Югре: начальник центра развития добровольчества фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Анна Колычева, тел.: 89825026370.

Координатор местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Урае Александра Соболева, тел.: 89048818140.

Руководитель общественной организации «Добровольно-спасательное пожарное формирование» Василий Загваздин, тел.: 89582777112.

Руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы» в Нефтеюганске Лариса Чертова, тел.: 89222510790.

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться также в отдел молодежной политики департамента образования и молодежной политики. Ответственные лица:

- главный специалист-эксперт Гульназ Шакурова, тел.: (3467) 32-95-02, E-mail: ShakyrovaGH@admhmao.ru,

- главный специалист Рустам Шихалиев, тел.: (3467)38-80-93, 32-20-52, E-mail: ShihalievRA@admhmao.ru.