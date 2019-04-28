​В Сургутском районе выделят 115 миллионов рублей на благоустройство поселений

В городе Лянтор югорские общественники и чиновники встретились на заседании Общественной палаты округа. В ходе мероприятия эксперты обсудили реализацию национального проекта «Комфортная городская среда». Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал журналистам о благоустройстве поселений, отметив, что, судя по цифрам, в муниципалитете можно отметить положительную динамику.

«Нам есть чем гордиться. Для примера, в 2014 и 2015 году на благоустройство поселений вообще не выделялся бюджет. В прошлом году общий объем средств на данные цели составил более 70 млн рублей, в том числе — 36 млн из бюджета Сургутского района. На эти деньги было реализовано семь объектов, в том числе полукилометровая набережная реки Пим в Лянторе, — сообщил глава. — В этом году общий объем выделенных средств — 115 млн, из них 96 млн — бюджет Сургутского района. В планах строительство 19 объектов, в их числе Аллея первопроходцев в Федоровском, устройство общественной территории в Белом Яру освещение поселений Белый Яр, Барсово, Солнечный, кроме того, эко-парк в Русскинской».

Также Трубецкой отметил, что конкурсы проведены по всем объектам, начало работ планируется на май 2019 года.