​В Федоровском построят спортивный бассейн

В поселке Федоровском Сургутского района появится бассейн. Спортивное учреждение включит в себя 25-метровый бассейн, встроенные помещения для занятий спортом — теннисный и тренажерный зал, сауны, раздевалки, помещение для медика. Об этом в ходе рабочей поездки сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он также отметил, что прошла встреча с потенциальными инвесторами, однако кто именно будет строить объект на данный момент неизвестно.

«Мы долго ждали предложений со стороны инвестора, но конкретных ответов все еще не получили. Было решено не ждать от возможных партнеров каких-то действий — мы сформировали земельный участок, выставим его на торги на право заключения инвестиционного договора на строительство бассейна. Конкурс — это та процедура, которая позволяет выявить заинтересованных партнеров. В ближайшие два месяца мы проведем аукцион», — заявил глава муниципалитета, добавив, что бассейн однозначно будет построен.

Глава Федоровского Николай Рудышин отметил, что объект будет востребован среди жителей, пояснив, что на данный момент в поселении действует только небольшой бассейн в спортивном комплексе. «На предыдущей встрече с население был задан только один вопрос — когда появится бассейн», — добавил Рудышин.

Отметим, что конкретные сроки пока называть рано, однако, по словам специалистов, уже через полтора-два года в Федоровском может появиться полноценный спортивный бассейн.