​В Сургутском районе ликвидируют несанкционированную свалку, куда свозили отходы более 20 лет

В ближайшее время в поселке Федоровский Сургутского района начнется рекультивация земель под несанкционированной свалкой. Объект эксплуатировался без соответствующих документов более 20 лет. Об этом журналистам рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Работы начались в связи с неисполненным судебным решением 2009 года по рекультивации и приведению в надлежащее состояние земель под несанкционированной свалкой. Твердые коммунальные отходы поселения складировались долгое время, сейчас по предварительным оценкам на территории полигона более 100 тысяч кубов мусора», — заявил глава муниципалитета.

Также он отметил, что уборка территории будет длиться более полутора лет. На эти цели из окружного и районного бюджета выделят около 160 миллионов рублей.

«Сейчас продолжается конкурс по определению подрядной организации. Подготовительные работы проводятся муниципальным предприятием, уже извлечены те отходы, которые нельзя захоронить в земле», — пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.