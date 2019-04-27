​В крупнейшем городе Сургутского района заканчивается обустройство набережной

В городе Лянтор Сургутского района завершилось строительство полукилометровой набережной реки Пим. Сейчас продолжается благоустройство крупного объекта. Открытие планируется на 12 июня, однако пространство, в частности спортивные площадки, скейт-парк и прогулочная зона, уже сейчас полюбились горожанам.

«В планах размещение на территории набережной объектов сервиса и торговли для обеспечения комфортного отдыха. Кроме того, в мае здесь появится мягкое покрытие — проведем рекультивацию земельного участка площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, после чего будет засеян газон. Берег планируется благоустроить по новым технологиям — с применением георешеток. Для этого уже подготовлен песочный вал, — поделился глава Лянтора Сергей Махиня. — В ближайшее время появятся детские площадки и скалодром».

Также глава города отметил, что летом будут установлены малые архитектурные формы, а на данный момент ведутся переговоры с предпринимателями, которые готовы установить кафетерии и внести вклад в содержание общественной зоны.

Напомним, с идеей о строительстве набережной к администрации муниципалитета обратились сами жители города. По словам главы Сургутского района, такие инициативы будут поддержаны вновь. «Часть субсидии, которая выделяется на малый и средний бизнес в Сургутском районе, будет направлена на востребованные для населения объекты. Во многих поселениях предпринимателями при поддержке администрации муниципалитета будут создавать детские площадки», — отметил Андрей Трубецкой.

Ранее портал siapress.ru сообщал, что на строительство набережной в Лянторе выделено более 40 миллионов рублей, основная часть средств — из бюджета Сургутского района.