​Глава Сургутского района получил награду на всероссийском конкурсе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил награду в номинации «Эффективная экономическая политика» в конкурсе «Золотой фонд», который определяет лидеров среди победителей «Менеджера года — 2018». Об этом руководитель муниципалитета сообщил в своем профиле в Instagram.

«Из основных цифр хотел бы отметить: за последние три года район за счет собтсвенных средств построил более 20 крупных объектов. Еще около десяти находится в стадии строительства, — пишет Трубецкой. — На «ровном» месте, за три года, удельный вес расходов на развитие, т.е. строительство, ремонт, реконструкцию, в бюджете района мы увеличили с 2,2% до 7,7% (соответственно, в собственных доходах районного бюджета с 4,9% до 19,9%)».