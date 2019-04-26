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Более пятисот югорчан хотят получить грант губернатора

На первый конкурс гранта губернатора Югры подано более 500 заявок. Их прием завершился 23 апреля.

Сейчас идет проверка всех заявок на соответствие требованиям конкурса, которая продлится пять дней. Победители конкурса будут названы не позднее 17 июня.

Общая сумма, запрашиваемая на реализацию проектов, составила более 400 миллионов рублей. Самыми популярными направлениями среди участников конкурса стали: охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта - 97 проектов; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан – 62; проекты в области культуры и искусства – 55.

В топ-5 муниципалитетов, заявивших на первый конкурс гранта губернатора наибольшее количество проектов, вошли Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань и Сургутский район.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 172, комментариев: 0


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