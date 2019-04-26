​В Югре стартовал прием заявок от кандидатов на пост директора департамента культуры

В пятницу, 26 апреля, департамент государственной и гражданской службы Югры начал прием заявок от кандидатов на должность директора департамента культуры. Об этом сообщается в инстаграме главы региона Натальи Комаровой.

15 мая стартует общественный отбор претендентов. «Он будет проходить в несколько этапов. Вначале участникам предстоит пройти проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы); затем — тестирование на оценку управленческих качеств, после — получение оценки от профессионального сообщества и общественности, потом в прямом эфире проведу итоговое собеседование с кандидатами. В завершении процедуры приму решение о назначении на должность директора департамента. Понадобится 1,5 месяца», — говорится в посте губернатора.

Новый директор департамента культуры должен быть назначен до 15 июня.

Ранее ведомство возглавляла Надежда Казначеева. Она ушла на пенсию и уехала из региона. Временно обязанности руководителя исполняет заместитель директора Ирина Кибкало.