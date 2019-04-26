​Синоптики Югры рассказали о погоде на Первомай

Синоптики Югры озвучили прогноз погоды на конец апреля и начало мая. Грядущие выходные будут прохладными и снежными, а 1 мая ожидается небольшое потепление.

«С 28 апреля по 3 мая характер погодных условий - неоднородный. В первой половине периода, 28-30 апреля, сохранится холодная погода. Местами — небольшой снег, ветер северных направлений 6-11 метров в секунду. Преобладающая температура ночью -5,-10 ºС, при прояснениях -13,-18 ºС, днем +1,-4 ºС, по южным районам до +6 ºС, по северо-востоку до -9 ºС. В дальнейшем, 1-3 мая, постепенное потепление», — говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.

На Первомай сильных осадков в округе не ожидается, хотя по северной половине округа может пройти мокрый снег, ветер будут умеренный. Ночью температура опуститься до -12 ºС, днем ожидается около пяти выше нуля. 2 мая ночью -3,-8 ºС, при прояснениях до -13 ºС, днем +3,+8 ºС; 03 мая ночью 0,-5 ºС, при прояснениях до -10 ºС, днем +5,+10 ºС.