​В Ханты-Мансийске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Вечером в четверг, 25 апреля, на улице Мира в Ханты-Мансийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 20.24. К моменту прибытия пожарных расчетов горела наружная обшивка здания. Ликвидировать огонь удалось к 20.40.

«Из дома эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На месте происшествия работали семь единиц техники, 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.