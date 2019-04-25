​В Ханты-Мансийске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Вечером в четверг, 25 апреля, на улице Мира в Ханты-Мансийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 20.24. К моменту прибытия пожарных расчетов горела наружная обшивка здания. Ликвидировать огонь удалось к 20.40.
«Из дома эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
На месте происшествия работали семь единиц техники, 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
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