​В Ханты-Мансийске зараженная бешенством собака покусала людей. В одном из микрорайонов города введен карантин

В Ханты-Мансийске домашняя собака, зараженная бешенством, покусала двух человек. В данный момент пострадавшие получают курс антирабической помощи. В районе улицы Индустриальной и в радиусе двух километров от нее введен карантин.

Инцидент произошел в микрорайоне «Восточный» в апреле, сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас горожан приглашают привить своих домашних животных. Вакцинация проводится бесплатно

«В настоящее время специалистами ветцентра организован подворный обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства на территории СУ-967, ближайший из которых намечен на 27 апреля с 10.00 до 17.00. Помимо этого, 26 и 27 апреля с 10.00 до 17.00 будет работать стационарный пункт вакцинации домашних животных (УАЗ «ПАТРИОТ» с госномером 735) на пересечении улиц Солнечной и Фестивальной. Мы обращаемся к горожанам с просьбой оказывать содействие специалистам и предоставлять животных для вакцинации против бешенства», — отметили в мэрии.

Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства в Ханты-Мансийске проводится ежедневно и в самом ветцентре, который расположен по адресу: ул. Рознина, 64. Телефон: 32-41-90.

В пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора отметили, что диагноз «бешенство» у напавшей на людей собаки подтвержден лабораторно. Животное не было привито. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям округа ознакомиться с памяткой по безопасному содержанию питомцев.

Бешенство — острое инфекционное заболевание человека и животных, которое до настоящего времени остается неизлечимым. Заражение происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении больным животным. При заболевании меняется поведение животного: дикие животные перестают бояться людей, машин, собак, могут заходить во дворы, ласкаться, играть с детьми. При этом происходит попадание слюны на кожу рук и возможно заражение. При другой форме заражения – буйной — животное становится агрессивным, нападает на противника, превосходящего его по силе. В более поздние сроки (через 2-3 суток) развиваются слюнотечение, нарушение глотания, параличи конечностей и смерть.