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​Губернатор Комарова поручила проверить Ипотечное агентство Югры после жалоб подписчиков в инстаграме

Губернатор Югры Наталья Комарова распорядилась провести проверку Ипотечного агентства Югры и должностных лиц, допустивших массовые нарушения условия окружных жилищных программ. Копия распоряжения главы региона опубликована на ее странице в инстаграме.

Документ стал ответом на жалобы подписчиков губернатора. Одна из жительниц округа рассказала, что ее семья проиграла суд и теперь должна вернуть Ипотечному агентству 850 тысяч рублей. По словам женщины, ее семья восемь лет получала компенсацию процентной ставки, однако после проверки Ипотечного агентства должностные лица пришли к выводу, что она не имела на это права: «И нас таких семей по ХМАО очень много, около 450 человек. Было несколько встреч с (заместителем губернатора Югры) Андреем Николаевичем Зобницевым, он обещал разобраться. Уважаемая Наталья Владимировна, пожалуйста, помогите нам, мы не обманщики!».

Кроме того, документ предусматривает создание рабочей группы по решению проблем участников жилищной программы. В нее войдут представители заинтересованных граждан, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, гендиректор Ипотечного агентства Евгений Чепель, директор департамента строительства Андрей Кривуляк и представители окружных Счетной палаты, прокуратуры, Молодежной палаты.

Стоит отметить, что решение проблем участников жилищных программ — одно из требований, которые регулярно выдвигают общественники Сургута на одиночных и массовых пикетах. Последний из них состоялся в Тюмени — представитель общественной организации «Сургут для детей» Ольга Хитренко обратилась к правительству округа у здания его представительства. Также этот вопрос обсуждался во время встреч активистов с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым.


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25 апреля в 20:02, просмотров: 406, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
25 апреля в 20:33
Нынче инстаграм надзорный орган. Правильно, распустить прокуратуру, эту никчемную структуру паразитирующею за государственный счет.
Сергей Б
не нравится
25 апреля в 20:38
Не, когда читаешь новостя первое что думается, так это то, что всякие там комеди клаб сильно отстают от событий.

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