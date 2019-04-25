​СМИ сообщили о скорой отставке руководителя отдела УФСБ по Югре

Заместитель начальника РУ ФСБ по Тюменской области - руководитель отдела по Югре Евгений Башкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники в ведомстве. Собеседники издания прочат эту должность замначальника УФСБ по Курганской области полковник Игорю Архипову. Последнего характеризуют, как «нормального мужика, настоящего офицера», чье повышение «вполне логичный и ожидаемый шаг».

Отставку Башкина связывают с обысками, прошедшими в администрации Нефтеюганска. Нынешний руководитель отдела УФСБ по Югре в 2017 году сменил на этом посту Максима Баранова, который уволился после нападения Артура Гаджиева на прохожих в Сургуте.