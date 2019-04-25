​Назначен новый главный лесничий Югры

Заместителем директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры назначен Егор Збродов. Соответствующее распоряжение 25 апреля подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«До настоящего времени он занимал пост начальника отдела – лесничего Нижневартовского территориального отдела – лесничества. Он приступит к своим обязанностям уже сегодня. По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Сергея Филатова, Егор Збродов как специалист, который курировал лесохозяйственный блок одного из крупнейший отраслевых районов региона, в силу своих компетенций и опыта сможет успешно справиться с поставленными задачами», — отметили в департаменте.

Бывший главный лесничий округа Евгений Платонов в феврале покинул пост по собственному желанию. Он курировал лесное хозяйство Югры более 25 лет. В конце марта Платонов назначен исполняющим обязанности ректора Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).