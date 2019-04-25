​Средняя зарплата вахтовика в Югре — 67 тысяч рублей

На рынке вакансий Югры более 15 процентов предложений приходится на работу вахтовым методом. Наиболее востребованы вахтовики у компаний, занятых в отраслях «Нефть и газ» (24,8%), «Строительство, недвижимость» (10,7% вакансий) и «Услуги для бизнеса» (8,1%). Большинство приглашений на такую работу размещены в профессиональных сферах «Рабочий персонал» (32,7%) и «Строительство» (29,3%), также в тройке лидеров «Добыча сырья» (25%).

«Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях с вахтовым методом работы, оставляет 67 300 рублей, однако стоит отметить, что некоторые работодатели не оплачивают межвахтовый отпуск. В целом же зарплатное предложение здесь зависит от продолжительности вахты, профессиональной сферы, сложности работы и квалификации соискателя. Самая высокая зарплата за последние 12 месяцев предлагалась супервайзеру – до 270 тысяч рублей», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter-Урал Анна Осипова.

Аналитики отмечают также, что чаще всего для вахтовых должностей необходим опыт работы и профильное образование.

Что касается жителей Югры, то они также готовы работать вахтовым методом. В 14,2 процента резюме указана такая возможность. 89,6 процента из них принадлежат мужчинам. 63 процента имеют опыт работы более шести лет.

Исследование HeadHunter проведено ко дню вахтовика, который отмечается 27 апреля.