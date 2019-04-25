​На ремонт 634 километров дорог в Югре за пять лет потратят 32 миллиарда рублей

В 2019-2024 годах на ремонт дорог в Югре направят 32,4 миллиарда рублей: 24,6 миллиарда – из регионального бюджета, 7,8 миллиарда – из федерального. Отремонтировать за этот период планируют 633,984 километра автотрасс.

«В 2019 году в Югре будет отремонтировано более 105 километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также 30,8 километра дорожной сети городских агломераций. Кроме того, в период 2019-2020 годов планируется обустроить четыре площадки отдыха для водителей к уже существующим 50-ти», — сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок отметил, что в концу 2024 года в регионе будут достигнуты целевые показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется увеличить долю нормативных дорог до 87,21 процента; на 50 процентов сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; сократить долю перегруженных дорог до 11,47 процента. Кроме того, будет приведена в нормативное состояние улично-дорожная сеть городских агломераций: Ханты-Мансийская до 87,7 процента, Сургутская до 88,4 процента, Нижневартовская до 85,1 процента.