Молодые югорчане могут стать участниками управленческого форума

Югорчан приглашают стать участниками молодежного управленческого форума «Алтай. Территория развития – 2019», который будет проходить с 9 по 14 июня на территории Белокурихи.

Планируется, что в 2019 году форум объединит свыше 1500 представителей активной молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, почетных гостей, наставников, медийных личностей и экспертов Сибирского федерального округа, регионов России и ближнего зарубежья.

Основная цель форума – привлечение талантливых управленцев и молодежных команд в процесс разработки и реализации стратегических направлений развитии территорий, формирование необходимого кадрового потенциала и инфраструктуры региона для внедрения современных технологий, проектных инициатив, повышения качества жизни и ращения задач социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

Участников ждет конкурс молодежных проектов с грантовой поддержкой. Наряду с образовательной программой для форумчан будет подготовлена спортивная, творческая, интеллектуальная и тим-билдинг программы.