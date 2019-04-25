Югорчанам расскажут, как платить налоги

В пятницу, 26 апреля, в сообществе Фонда поддержки предпринимательства Югры в социальной сети «ВКонтакте» для жителей региона пройдет прямой эфир, посвященный теме налогообложения.

Такой формат предполагает интерактив в социальных сетях с участием представителей органов власти, экспертов, предпринимательского сообщества. В организацию вовлечены профильные департаменты, региональное управление Федеральной налоговой службы, Фонда поддержки предпринимательства Югры. В дальнейшем предполагается серия подобных интернет-конференций по актуальным вопросам, поступающим от жителей Югры в социальных сетях. Темы будут определяться в том числе через голосование.