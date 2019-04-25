В Югре выбирают логотип для Года семьи

Югорчан приглашают принять участие в интернет-голосовании за лучший логотип Года семьи.

Всего на звание официального символа тематического года в нашем регионе претендуют 493 работы. Лидерами по числу заявок стали Березовский район – 81 логотип, Нижневартовск – 67, Лангепас – 49. Проголосовать за понравившийся логотип можно на портале «Открытый регион – Югра» до 25 апреля. После этого соберется экспертная комиссия, которая рассмотрит все логотипы и примет окончательное решение. Итоги конкурса будут подведены 26 апреля. Автор лучшего логотипа получит главный приз – телевизор.

Подробности о конкурсе можно узнать по телефону: 8-800-10-10-086.