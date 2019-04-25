​Жители Югры за два месяца взяли ипотечных кредитов на девять миллиардов рублей

Югра лидирует среди регионов тюменской «матрешки» по объему выданных ипотечных кредитов. Жители округа только за первые два месяца 2019 года взяли в долг у банков на покупку жилья около девяти миллиардов рублей. В Тюменской области показатель составил пять миллиардов, на Ямале — три миллиарда.

«За январь-февраль 2019 года жителям Тюменской области, с учетом автономных округов, предоставлено 7,3 тысячи жилищных и ипотечных кредитов на сумму более 17 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы выдачи возросли на шесть процентов. Средний размер ипотечного кредита в области составил 2,4 миллиона рублей, средний срок выдачи – 18 лет и 3 месяца», — рассказали в пресс-службе тюменского отделения Уральского ГУ Банка России.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в регионе в рублях повысилась по сравнению с декабрем 2018 года на 0,4 процентного пункта и составила 10 процентов годовых. Совокупная задолженность по ссудам на приобретение жилья увеличилась за год на 16 процентов и на 1 марта 2019 года превысила 387 миллиардов рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов - менее одного процента.

Отмечается также, что по объемам выданных ипотечных кредитов Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.