В Югре подвели итоги кинофестиваля «Дух огня»

В правительстве Югры подвели итоги международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который прошел в округе. Исполнительный директор фестиваля, директор концертно-театрального центра «Югра-Классик» Лариса Журавлева рассказала, что на 88 киноплощадках государственных и муниципальных учреждений культуры Югры состоялось 437 кинопоказов программы международного фестиваля, которые посетили более 20 тысяч человек.

Показы кинофильмов прошли не только в Ханты-Мансийске, но и в других муниципальных образованиях округа были организованы. Общее количество зрителей составило почти 4 тысячи человек. В Лангепасе прошла творческая встреча и показ фильма-сказки «Третье желание». Для жителей поселка Излучинск прошел показ фильма «Амели бежит» (Италия, Германия) режиссера Тобиаса Виеманна. В Пыть-Яхе состоялся показ фильма из ЮАР «Сурикаты и лунный корабль» и творческая встреча с автором сценария и режиссёром Ханнеке Шутте. Второй год выездные программы проходят в сотрудничестве с фондом «МЫ ВМЕСТЕ».

«Кинопоказы в муниципальных образованиях продолжатся до 30 апреля, – сказала Лариса Журавлева. – Количество зрителей онлайн-трансляций составило более 52 тысяч человек. Впервые организована трансляция церемонии открытия фестиваля на портале Культура.рф».

В рамках фестиваля состоялись открытые конкурсы микрофильмов и фотографий «Судьба человека». В адрес оргкомитета поступило 70 заявок на конкурс микрофильмов и более 30 работ - на фотоконкурс. География микрофильмов обширна - заявки присылали из Мурманска, Санкт- Петербурга, Москвы и Московской области, а также Украины, Узбекистана, Армении. Фотографии поступали из Волгограда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Вологды, Новосибирска, Нижневартовска, Ростова. Борис Нелепо отметил высокий уровень работ. Самым юным участникам конкурса микрофильмов было от 8 до 13 лет.

До июля будет сформирована концепция и определены сроки проведения фестиваля в 2020 году.