16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Жители Югры помогут ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»

Югра стала участником Всероссийской акции «Красная гвоздика». Приобретая значок жители смогут помочь ветеранам — вырученные от продажи средства направят в благотворительный фонд «Память поколений». Организаторы отмечают, что собранная сумма пойдет на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке.

За все время проведения акции помощь получили шесть югорских ветеранов на сумму более 700 тысяч рублей.

В распространении принимают участие волонтеры, которые будут дежурить на массовых мероприятиях 9 мая и 22 июня. Кроме того, приобрести «Красную гвоздику» можно будет можно в торговых сетях «Магнит», «О’кей», Spar, «7Я», Sela, Billa, «Бахетле», «Шамса», «Комус», «Мосигра», «Твой дом», «Бегемот», «РиОМАГ», «Новэкс», «Чудодей», «еАптека» и на заправках «Роснефти».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:00, просмотров: 136, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Зеленский – Россия – надежда

​Зеленский – Россия – надежда
Почему мы не хотим верить, что на Украине победил честный молодой политик, который вполне демократическим путем пришел на смену коррупционной власти Порошенко?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 12:52
281 2
Насвай не только опасен сам по себе — он может привести ребенка к тяжелым наркотикам

Насвай не только опасен сам по себе — он может привести ребенка к тяжелым наркотикам
Что делать сургутским родителям, учителям и правоохранителям, чтобы побороть эту проблему в школах
Дмитрий Валюков, член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Сегодня в 11:13
303 1
​Район Геологов в трехлетней перспективе

​Район Геологов в трехлетней перспективе
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» Сегодня в 09:57
405 2
Плохой Варламов

Плохой Варламов
Непонятно, почему Сургут не может превратиться по аналогии с Дубаем в туристический центр, что ему мешает? Но Илья уверенно отвечает: «Тут ужасный климат», хотя бывал в Сургуте только два раза по одному дню.
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 09:45
478 5
Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее

Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее
Илья написал: «тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков — это прошлое». Я уверен, что здесь Варламов не прав. От слова совсем!
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 апреля в 12:45
1593 14
Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?

Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?
​Также разъясняем, как в случае развода будет делиться этот долг
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 23 апреля в 11:41
357 0
​Зачем нужен Варламов?

​Зачем нужен Варламов?
Вадим Николаевич, вам самому не неловко и не горестно, что вы принимаете известного московского тусовщика с распростертыми объятиями, а он потом пишет о том, как умело вы перепрыгиваете лужи, всячески тыкает вас в городскую грязь?
Филипп Солдатенков, сургутянин 23 апреля в 11:13
1027 12
​Зеленский – победа – Украина

​Зеленский – победа – Украина
Если получится у Зеленского, значит, у всех нас есть реальный шанс, что можно вот так, без революций и кровавых потрясений изменить казалось бы незыблемое
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 22 апреля в 22:11
1003 23
​Правительство поддержит реализацию нацпроектов в ХМАО

​Правительство поддержит реализацию нацпроектов в ХМАО
Анна Калугина 22 апреля в 17:48
651 1
Школьникам Сургута в открытую продают насвай

Школьникам Сургута в открытую продают насвай

Проблема для города не нова, но решить ее не получается много лет. Рассказываем, как уберечь ребенка от этой напасти
Лилия Сулейманова 22 апреля в 17:40
9484 7
За эти полчаса в суде мы узнали больше, чем за предыдущие три года

За эти полчаса в суде мы узнали больше, чем за предыдущие три года
Дмитрий Попов, экс-глава Сургута 22 апреля в 16:42
1252 4
Олег Владимиров

​Меньше работы, больше кабинетов
Все больше и больше различных дел, проектов и затей власти делегируют общественности и бизнесу. Но почему тогда у нас столько чиновников?
Олег Владимиров 22 апреля в 16:40
923 9
Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»

Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»
Интервью с известным урбанистом и блогером Ильей Варламовым о том, чего не хватает Сургуту
Артем Мазнев 22 апреля в 14:52
1332 3
​Варламов, прости!

​Варламов, прости!
Почему на встречу с известным урбанистом не смогли попасть многие сургутяне?
Сергей Глинских, сургутянин 22 апреля в 12:18
1124 26
​О предоставлении жилья инвалидам

​О предоставлении жилья инвалидам
Гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, соответствующее жилое помещение должно быть предоставлено незамедлительно
Адвокат Оксана Рудик 22 апреля в 09:46
465 0
​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»

​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»
Пресс-служба ООО «НБТ» 22 апреля в 09:21
1289 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика