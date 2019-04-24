​Жители Югры помогут ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»

Югра стала участником Всероссийской акции «Красная гвоздика». Приобретая значок жители смогут помочь ветеранам — вырученные от продажи средства направят в благотворительный фонд «Память поколений». Организаторы отмечают, что собранная сумма пойдет на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке.

За все время проведения акции помощь получили шесть югорских ветеранов на сумму более 700 тысяч рублей.

В распространении принимают участие волонтеры, которые будут дежурить на массовых мероприятиях 9 мая и 22 июня. Кроме того, приобрести «Красную гвоздику» можно будет можно в торговых сетях «Магнит», «О’кей», Spar, «7Я», Sela, Billa, «Бахетле», «Шамса», «Комус», «Мосигра», «Твой дом», «Бегемот», «РиОМАГ», «Новэкс», «Чудодей», «еАптека» и на заправках «Роснефти».