​Преподаватель истории стал лучшим управленцем Сургутского района

В Сургутском районе прошел конкурс «Лучший управленец». Его целью был отбор целью перспективных руководителей, которые смогут в перспективе занять вакантные должности в администрации и структурах муниципалитета. Победителем конкурса стал преподаватель СурГПУ Алексей Панченко. Педагог предложил методы модернизации сферы образования в районе.

Полученный грант на обучение по программе МВА на сумму 700 тысяч рублей преподаватель истории планирует потратить на обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В конкурсном отборе приняли участие около 60 специалистов со всей России. В финал вышли 14 претендентов. Организаторы отмечают, что участники конкурса, занявшие первые три места, будут зачислены в кадровый резерв. Это значит, что в случае появления вакантного места в администрации района — призеры будут рассмотрены в качестве кандидатов на должности.

Второе место в конкурсе занял специалист IT-технологий Евгений Филиппов, третье — владелец компании «Молодежный жилищный комплекс» Алексей Дяденко.