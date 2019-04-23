​24 апреля в Югре усилится ветер и продолжит идти снег

В среду, 24 апреля, в Югре ухудшится погода — ожидается ветер северных направлений порывами до 15 метров в секунду, снег и снег с дождем.

«Температура ночью 0,-5 ºС, по северным районам до -10 ºС, днем в центральных районах 0,+5 ºС, по южным районам до +10 ºС, по северным районам -1,-6 ºС», — сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

25 и 26 апреля местами также пройдет снег и снег с дождем, на дорогах будет скользко, ветер — северный. Ночные температуры — около -10 ºС. Днем +3,-2 ºС, по северу -3,-8 ºС.