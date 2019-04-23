​На реках Югры начался ледоход

Во вторник, 23 апреля, около девяти утра на Иртыше в районе населенного пункта Цингалы Ханты-Мансийского района начался ледоход. Весенние ледовые явления наблюдаются уже и на Оби.

«Подвижки льда наблюдаются на реке Конда около села Алтай в Кондинском районе. На Оби ледоход проходит в Томской области более чем в пятистах километрах от границы округа, в то же время наблюдаются отдельные подвижки льда в Нижневартовском районе», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Специалисты просят жителей округа быть бдительными: не следует пользоваться маломерными судами до полного схода льда, также не стоит подходить близко к рекам.

Стоит напомнить, что выход на лед запрещен жителям Югры запрещен неделю назад.