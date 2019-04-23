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​В Сургуте прошел слет «серебряных» волонтеров Югры

В Сургутском социально-оздоровительном центре и Методическом центре развития социального обслуживания состоялся слет «серебряных» волонтеров Югры. В рамках слета участники прошли кратковременный оздоровительный курс, побывали на семинаре с представителями региональной благотворительной организации «Благо Дарю», также состоялись круглые столы и мастер-классы для волонтеров.

В разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС начальник отдела реализации социальных программ управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району Анжела Дубовикова отметила, что в слете приняли участие 39 волонтеров из 22 муниципальных образований округа.

Организаторы также поясняют, что обмен опытом среди югорских «серебряных» волонтеров позволит создать новые проекты, которые добровольцы смогут реализовать в своих муниципалитетах.

Всего югорское движение волонтеров серебряного возраста насчитывает более 600 инициативных пожилых людей. В 2018 году ими было проведено более трех тысяч мероприятий и оказана помощь более чем пяти тысячам жителей региона.


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23 апреля в 17:55, просмотров: 241, комментариев: 0


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