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Социальное предпринимательство Югры вышло на федеральный уровень

Югорские практики социального предпринимательства могут и должны стать основой для федерального закона. Об этом стало известно во время заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое провела губернатор округа Наталья Комарова. Развитие социального предпринимательства является одним из поручений президента Владимира Путина. Власти округа активно поддерживают таких предпринимателей. Одной из главных целей такой политики является перенос лучших практики в другие регионы. Первые результаты уже есть.

В частности, «Мегамаркет социальных услуг» предпринимателя Степана Прокоповича открыл свой первый филиал в Казани. О планах на другие регионы он рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС.

«Благодаря поддержке властей округа мы тиражируем наш проект в другие регионы. Офис в Казани уже работает, сейчас мы организовали его переезд ближе к центру города для удобства жителей. Но это не единственный проект из Югры. – объясняет Степан Прокопович. – Сейчас правительство округа совместно с центр инновации социальной сферы Югры запустили создают условия для упаковки социальных франшиз и экспорта их в другие регионы. В Казани мы собираемся провести презентацию наших франшиз, здесь это востребовано. Не зря наш регион занимает первое место в стране по некоммерческим организациям».


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23 апреля в 16:31, просмотров: 316, комментариев: 0


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