​Суд по делу регионального оператора по обращению с мусором «Югра-Экология» перенесли на конец мая

Рассмотрение иска окружного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в региональному оператору по обращению с ТКО «Югра-Экология» перенесли на 28 мая. В арбитражном суде округа приняли такое решение, исследовав материалы дела, сообщает «Интерфакс-Урал».

Антимонопольщики требуют лишить АО «Югра-Экология» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Одним из ответчиков по делу выступает департамент промышленности Югры. Ведомство ходатайствовало о привлечении в качестве третьего лица окружной прокуратуры, однако суд посчитал, что для этого нет оснований.

Ранее представитель АО «Югра-Экология» сообщал ИА СИА-ПРЕСС, что считает свои действия правомерными и продолжит работу по исполнению договора с департаментом промышленности округа, из-за которого подали в суд антимонопольщики.