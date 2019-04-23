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Utair запускает в Югре новую схему полетов для развития региональных авиаперевозок

Авиакомпания Utair этой весной запускает новую маршрутную сеть. В первую очередь она рассчитана на повышение доступности удаленных населенных пунктов Югры. В частности, открываются прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Нягань, Советский и Урай. Прямыми авиарейсами свяжут и сами труднодоступные города региона. Так из Советского можно будет улететь в Урай, а из Белоярского – в Нягань. Благодаря этому жители этих городов смогут с короткими пересадками улететь в другие регионы России.

Впервые о разработке новой схемы внутрирегиональных и межрегиональных перевозок стало известно во время пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой в ноябре 2018 года. Тогда глава региона сообщила, что поставила перед Utair задачу радикального улучшения транспортной доступности разных районов округа.

«Я попросила создать такую маршрутную сеть, которая бы отвечала на запрос каждого человека и максимально большого количества людей независимо от того, где они проживают, в Кышике или Сургуте – неважно… Потому что, на мой взгляд, это базовый шаг, который нужно сделать для того, чтобы можно было говорить об эффективной системе внутрирегиональных и межрегиональных перевозок», – объяснила свою позицию Наталья Комарова.

Добавятся и новые маршруты из Югры в соседние области. Из Нижневартовска четыре раза в неделю можно будет летать в Екатеринбург, а из Ханты-Мансийска два раза в неделю – в Омск. Это лишь часть масштабных изменений схемы авиамаршрутов.

Дополнительные авиарейсы появятся и в сургутском аэропорту. Так с 1 марта отсюда уже начались полеты в Омск, а с 26 мая Utair запустит маршрут до Барнаула. Первый заместитель генерального директора аэропорта Сургута Сергей Прийма рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, какие еще дополнительные рейсы запустила авиакомпания.

«С 1 апреля у нас по будням начал летать самолет в Ханты-Мансийск, и два раза в неделю – в Нягань. Предполагается, что такие маршруты обеспечат подвоз пассажиров из малых населенных пунктов округа в Сургут. – объясняет Сергей Прийма. – Это позволит им воспользоваться широкой маршрутной сетью в нашем аэропорту. Новые маршруты появились в рамках новой программы, которую Utair разработала совместно с правительством округа. На инфраструктуру нашего аэропорта это никакой нагрузкой не ляжет – увеличение пассажиропотока составит максимум 1-1,5 процента. Да и полеты по округу выполняются на малых воздушных судах – АН-24, ATR. Плюс мы поставили эти рейсы на не самое загруженное для аэропорта время».

Развитие внутрирегиональных перевозок в Югре проводится в рамках исполнения послания президента страны. В перспективе увеличение пассажиропотока через региональные авиамаршруты должны разгрузить такие крупные транспортные узлы как Москва и Санкт-Петербург. Сейчас через них проходит 70 процентов всех авиарейсов в стране.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 287, комментариев: 0


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