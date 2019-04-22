​Югорчане стали брать больше денег в долг на потребительские нужды

В первом квартале 2019 года средний размер потребительских кредитов в Югре составил 240 591 рубль, увеличившись за год на 22,9 процента. С такими показателями округ расположился на четвертой строчке соответствующего рейтинга, составленного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

В России средний размер потребительского кредита вырос на 24,3 процента — до 170,3 тысячи рублей. Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (405,9 тыс. руб.), Московской области (279,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. руб.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин объясняет рост показателя тем, что банки стремятся давать в долг клиентам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. «Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь, шансов на получение потребительских кредитов у заемщиков с «не идеальной» кредитной историей становится все меньше», — отмечает он.