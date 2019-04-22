​В Югре судебные приставы расскажут, как узнать о своих долгах

В Югре 26 апреля пройдет Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках мероприятия судебные приставы встретятся с населением в крупных торговых центрах округа. Во время встречи специалисты разъяснят, как работают сервисы «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, югорчанам расскажут об имеющихся задолженностях и предложат погасить их на месте.

В жителей округа будет возможность задать все интересующие их вопросы.

Отметим, что акция проводится сотрудниками службы судебных приставов Югры регулярно.