​Югра вошла в пятерку российских регионов по естественному приросту населения

Москва и Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня и Югра — лидеры среди российских регионов по естественному приросту населения (рождаемость минус смертность). В демографическом рейтинге субъектов России, составленном РИА «Рейтинг», Ханты-Мансийский автономный округ занимает 13 место.

По данным аналитиков, с 2016 года по 2018-й прирост населения в Югре составил 2,27 процента. Проживает в округе 1663,80 тысячи человек.

Первые позиции списка заняли Севастополь, Ингушетия и Чечня — численность населения в этих регионах за последние три года выросла наиболее существенно. В конце списка — Еврейский автономный округ, Магаданская и Тамбовская области. Первыми по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.

В целом, за 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи.