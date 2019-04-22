​В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали два человека

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы.

В субботу, 20 апреля, в 9.40 на перекрестке улиц Объездная и Зеленодольская в Ханты-Мансийске столкнулись Hondaи ВАЗ. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, 36-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу двигающейся прямо отечественной легковушке.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, мужчины 1994 и 1990 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

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