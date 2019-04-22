16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали два человека

Фото: vk.com/gbdd86
Фото: vk.com/gbdd86

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы.

В субботу, 20 апреля, в 9.40 на перекрестке улиц Объездная и Зеленодольская в Ханты-Мансийске столкнулись Hondaи ВАЗ. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, 36-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу двигающейся прямо отечественной легковушке.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, мужчины 1994 и 1990 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Также по теме:
В Сургуте в районе ж\д вокзала сбили двух человек


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:23, просмотров: 541, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»

Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»
Интервью с известным урбанистом и блогером Ильей Варламовым о том, чего не хватает Сургуту
Артем Мазнев Сегодня в 14:52
276 2
​Варламов, прости!

​Варламов, прости!
Почему на встречу с известным урбанистом не смогли попасть многие сургутяне?
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 12:18
530 20
​О предоставлении жилья инвалидам

​О предоставлении жилья инвалидам
Гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, соответствующее жилое помещение должно быть предоставлено незамедлительно
Адвокат Оксана Рудик Сегодня в 09:46
315 0
​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»

​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»
Пресс-служба ООО «НБТ» Сегодня в 09:21
569 7
​В Сургуте жители дома судятся с застройщиком из-за трещин в стенах

​В Сургуте жители дома судятся с застройщиком из-за трещин в стенах
Строительная компания считает, что отваливающаяся штукатурка — не повод возвращать квартиры
Анастасия Якупова Сегодня в 09:15
879 10
Олег Владимиров

​Шаг от Византии
Что я увидел на стадионе в Киеве
Олег Владимиров 21 апреля в 11:56
1030 8
Желаю всем работникам органов местного самоуправления мудрости в принятии решений, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Желаю всем работникам органов местного самоуправления мудрости в принятии решений, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 21 апреля в 10:10
502 0
​Уважаемые работники окружной Станции переливания крови, жители Югры – доноры! От всей души поздравляю вас с праздником

​Уважаемые работники окружной Станции переливания крови, жители Югры – доноры! От всей души поздравляю вас с праздником
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 20 апреля в 10:04
730 0
Для Югры переезд Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург может вызвать сложности

Для Югры переезд Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург может вызвать сложности
Азамат Юсупов, директор филиала «БКС Брокер» в Сургуте 19 апреля в 17:48
11746 10
Сургутскому ЗСК - 35

Сургутскому ЗСК - 35
За 35 лет на Сургутком ЗСК произведено столько моторного топлива, что хватило бы для обеспечения потребности Уральского федерального округа на 5 лет, а Ханты - Мансийского автономного округа – Югры – на 30 лет
Марина Чурилова, Елена Курилова. 19 апреля в 17:31
931 0
​УК ДЕЗ ВЖР в Сургуте обвинили в попытке обмануть жильцов при помощи опросных листов

​УК ДЕЗ ВЖР в Сургуте обвинили в попытке обмануть жильцов при помощи опросных листов
Директор управляющей компании прокомментировал ситуацию
Лилия Сулейманова, Константин Шперлинг 19 апреля в 17:14
1527 3
Олег Владимиров

Немного Сталина в весенних лужах
Человек недели в Сургуте – это, наверное, Сталин, любовью к которому, согласно последнему исследованию Левада-центра, проникается все больше россиян. Рассмотрим текущую жизнедеятельность сквозь призму великого и усатого
Олег Владимиров 19 апреля в 15:38
1109 10
Игорь Николаев: «Экономика России за 10 лет выросла где-то на 8,5 процентов. Да она за год так должна расти!»

Игорь Николаев: «Экономика России за 10 лет выросла где-то на 8,5 процентов. Да она за год так должна расти!»

Интервью c экономистом Игорем Николаевым о том, чем экономика России отличается от советской и почему власти не нужен малый бизнес
Артем Мазнев 19 апреля в 13:18
1397 63
В центре Сургута деньги на благотворительность собирает фонд из Жигулевска. Можно ли ему доверять?

В центре Сургута деньги на благотворительность собирает фонд из Жигулевска. Можно ли ему доверять?
Организацию хвалят в медицинских учреждениях нашего города. Но есть вопросы
Лилия Сулейманова 18 апреля в 17:08
930 6
​Многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге

​Многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге
При этом тема парковок политизирована — ее в своих целях используют даже депутаты городской думы
Компания «Сибпромстрой» 18 апреля в 13:15
1429 55
Почему Гринпис противостоит Сургутнефтегазу в борьбе за «Нумто»

Почему Гринпис противостоит Сургутнефтегазу в борьбе за «Нумто»
Бурение нефти на водно-болотных угодьях и связанное с ним строительство инфраструктуры разрушат места обитания большого количества редких и исчезающих животных и растений. Это противоречит Федеральным законам «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».
Елена Сакирко, руководитель проектов энергетической программы Гринпис 17 апреля в 18:29
1003 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика