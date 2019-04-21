В Березовском районе Югры стартовала акция против распространения наркотиков

В Березовском районе Югры стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Дети России - 2019» пройдет с 17 по 26 апреля. Акция проводится с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Телефоны доверия на которые можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков: ОМВД России по Березовскому району 8(34674) 3-13-03, 2-24-02 и единый номер экстренных служб 112 (анонимность гарантируется).