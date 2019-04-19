​Озвучен прогноз погоды в Югре на ближайший уикенд: на округ надвигается серия циклонов

В ближайшие дни погода в Югре будет неоднородной. Над территорией округа пройдет серия циклонов, которые принесут осадки, а затем — похолодание.

В субботу, 20 апреля, ожидаются смешанные осадки, умеренные северо-западный ветер, температура ночью — до -5 ºС, днем — до +8 ºС. В воскресенье, 21 апреля, в большинстве районов округа также ожидаются снег, дождь, снег с дождем и ветер порывами до 16 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -10 ºС, днем поднимутся до +10 ºС. Такая погода продержится до среды, 24 апреля.

С четверга ожидается похолодание. «С 25 по 27 апреля местами ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западных и северных направлений 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура будет постепенно понижаться: 25 апреля ночью -3,-8 ºС, при прояснениях до -14 ºС, днем -1,+4 ºС. 26 и 27 апреля ночью -6,-11 ºС, при прояснениях до -18 ºС, днем -1,+4 ºС, местами -3,-8 ºС», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.