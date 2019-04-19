В Югре проходит конкурс на предоставление гранта губернатора округа

В Югре продолжается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление гранта губернатора округа. Подать заявки можно до 23 апреля на сайте «Грант губернатора Югры».

Общественники Югры подали уже свыше 200 заявок. Самыми популярными направлениями стали – охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социальное обслуживание, соцподдержка, защита отдельных категорий граждан, наука, образование и просвещение.

Всего на развитие гражданского общества в Югре в 2019 году из регионального бюджета направлено 100 миллионов рублей.

Эксперты будут оценивать заявку по таким критериям, как актуальность, социальная значимость, инновационность, уникальность, реалистичность бюджета, масштаб проекта, опыт организации и ее информационная открытость.

В случае победы некоммерческие организации получат не только финансирование, но и квалифицированную оценку своего проекта, которая поспособствует повышению его качества, задаст вектор дальнейшего развития.