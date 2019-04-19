​В Югре пройдут соревнования по информационной безопасности Ugra CTF 2019

В Югре пройдет отборочный этап региональных соревнований по информационной безопасности Ugra CTF 2019.

Мероприятие состоится на шести площадках региона: в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Нижневартовске, Нефтеюганске и Югорске. Кроме того, будет подготовлена онлайн площадка для участников из других городов.

Лучшие команды получат возможность поборются в финале, который пройдет 10-11 июня 2019 года в рамках одиннадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

Организаторами Ugra CTF 2019 выступают Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Югорский НИИ информационных технологий и команда [team Team].