​В Югре за первые три месяца года поймали 24 взяточника

В первом квартале 2019 года в Югре выявлено более 400 нарушений антикоррупционного законодательства в сферах расходования бюджетных средств, использования государственного, муниципального имущества, предоставления государственных и муниципальных услуг, обращения с твердыми коммунальными отходами, здравоохранения. Об итогах работы за этот период 19 апреля сообщили пресс-служба прокуратуры округа.

«Прокурорами успешно решаются задачи по противодействию наиболее общественно опасным деяниям – коррупционной преступности. С этой целью координируется деятельность всех правоохранительных органов, что способствовало выявлению в текущем году более 120 криминальных деяний коррупционной направленности, 18 из которых совершены в крупном и особо крупном размерах. Задокументировано 24 преступления о взяточничестве», — отметили в ведомстве.

К дисциплинарной ответственности привлечено почти 100 должностных лиц, к административной – 18. По материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел. После вмешательства прокуроров в связи с утратой доверия уволено четыречиновника, которые не сообщили о склонении их к совершению коррупционных нарушений.

«Повышенное внимание уделено проблемам возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. На сегодняшний день по ходатайствам следователей наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более трех миллионов рублей, которое в последующем подлежит конфискации. Ущерб в размере свыше 77 миллионов рублей возмещен до направления уголовных дел в суд», — добавили в пресс-службе.